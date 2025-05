Jere responde a Meri con "retorciendo palabras": "No pretendas tener la razón"

Jere y Meri se reencuentran en el capítulo 5, ya disponible en atresplayer: "Me he sentido muy sola estos años, pero no quiero guardarte rencor", le explica nuestra protagonista, "sólo quiero saber si me puedes perdonar", añade.

Su amigo responde entre música con un retorciendo palabras supone el culmen de la relación entre Jere y Meri, por lo que se lleva al extremo sus registros con la fuerza que exige la escena.

Una mezcla de música, mensaje y coreografía en una espiral de emociones muy intensas.

Musicalmente, es un número más clásico, con vientos y cuerdas; una orquestación más épica para conseguir un final apoteósico.

