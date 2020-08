Fotos y sinopsis del primer capítulo de #Luimelia Dos

Capítulo 1 Temporada 2: 'Luisita y Amelia 2'

¿Qué ocurrió después de ese reencuentro en la calle, tras aquella noche de insomnio? En el arranque de esta segunda temporada veremos la reconciliación de Luisita y Amelia… y el después.

Un después lleno de amor, de redescubrimiento y, cómo no, alguna que otra discusión. Luisita y Amelia se esfuerzan en aceptar lo que no les gusta de la otra, seguir sorprendiéndose y alimentar el erotismo y el deseo para evitar acomodarse. No siempre salen las cosas como esperan, pero ¿qué es el amor real si no quererse con sus imperfecciones?

Cada domingo, un nuevo capítulo en ATRESplayer PREMIUM

La segunda temporada ‘#Luimelia’ constará de seis episodios, cada uno de ellos de 10 minutos aproximadamente siguiendo la misma línea que en su primera temporada.

En estos nuevos capítulos, tendrán más peso en la trama los personajes secundarios para hacer más grande el universo ‘#Luimelia’.

María, Amelia, Luisita y Nacho en #Luimelia Dos | ATRESplayer PREMIUM

María (Lucía Martín Abello) es la hermana mayor de Luisita. Sin pelos en la lengua, María siempre lo tiene claro cuando se trata de aconsejar a su hermana, aunque no sabe muy bien qué hacer con su propia crisis vital. Trabaja como copy-writer en una agencia de publicidad, mientras se pelea con la escritura de su novela.

Por su parte, Nacho (Jonás Beramí) es amigo de Amelia desde la infancia. Gracias a la primera cita de Amelia y Luisita, Nacho conoció a María, hermana de Luisita, y llevan un tiempo saliendo juntos. Es abogado y trabaja en el bufete de su tío Justo Quintero. Es vital, urbanita y disfrutón.

Les acompañan en la serie algunos actores muy conocidos por los seguidores de ‘Amar es para siempre’ como Lena Fernández, Lucia Jiménez, Luz Valdenebro, Manu Baqueiro, Itziar Miranda y Alvaro de Juana. Además, esta nueva temporada contará los cameos de David Janer, Adriana Torrebejano y César Mateo.

#Luimelia, una serie transmedia real sin límites

La pareja formada por Luisita y Amelia en 'Amar es para siempre' rompió todos los esquemas convirtiéndose en un fenómeno viral sin precedentes, que ya es referente principal para el colectivo LGTBI tanto en España como fuera de nuestras fronteras. La trama que unía a ambas en la ficción se volvió imparable en redes sociales con un séquito de fans que acuñó para este enamoramiento el término #Luimelia, y el contenido relacionado con dicho hashtag comenzó a ser a diario uno de los temas más comentados y con más interacciones en el universo digital.

Y así nació esta revolución que no para de crecer y que se ha materializado en una de las series más exitosas de ATRESplayer PREMIUM.

Luisita y Amelia, más reales que nunca

Además, y con el objetivo de que los fans pudieran disfrutar y conectar al máximo con los personajes y con la serie, la experiencia #Luimelia es completa y real desde su estreno con una narrativa que combina la emisión de los capítulos con las redes sociales de las mismísimas Luisita y Amelia, que está siendo muy aplaudida por el público.

Su historia en redes sociales se ha convertido en algo tan grande como la propia ficción a través de sus propios perfiles oficiales en Twitter e Instagram (@AmeliaLedesmaOf y @LuisitaGomezS). En ellos, los personajes publican diariamente testimonios donde muestran cómo está siendo su día a día, ampliando las tramas y los contenidos de la ficción con historias inéditas contadas en este entorno digital.

Ficción que, inevitablemente y de una forma inaudita, se entremezcla con la realidad gracias a la interacción real de Luisita y Amelia con sus fans y entre ellas, convirtiendo las cuartas paredes de la serie en un elemento invisible.