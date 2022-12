¡Pobre Mario! Julia está amnésica perdida…

Rosa Ruano nos relata cómo ha llegado a convertirse en la instructora de espionaje de A.D.N. La vecina de los Castillo consiguió encajar en la academia debido a sus altas capacidades y Dante no la dejó escapar para formar parte de su equipo.

La reina de los cotilleos nos cuenta lo que está ocurriendo desde que los Castillo han llegado a A.D.N. Mario ha vivido un complicado reencuentro con Julia, la que fuera su pareja en Valleperdido no recuerda nada de esa etapa vivida junto al padre de los Castillo.

El amor también está surgiendo en A.D.N., parece que Lucía se siente muy cómoda junto a Cala, ¿llegará a conquistarla la del herbolario?

Culebra y Sandra han vuelto a la andadas, los recién casados no llegan a un acuerdo sobre su permanencia en la academia dirigida por Dante. ¿Será esto un punto de desunión entre los poderosos? No te pierdas todo lo que no cuenta Rosa Ruano en su podcast 'La hora del búho'.