Nisa enfrenta a los presos en el barracón, ¿dejará Charli de contar historias?

Los presos quieren que Charli continúe con la historia del Tindaya a pesar de lo sucedido con Don Anselmo y… acaba accediendo.

La historia de Boncho y Nisa parece ir viento en popa hasta que este le confiesa que todo lo que le dijo en el Tindaya eran palabras de Charli y no de él, pero parece que esto no le supone un problema porque no duda en besarle.

Boncho se siente manipulado y no se cree nada de ella. En cuanto se marcha, Charli aplaude la actuación de Nisa antes de ser él mismo quién cae después de la conversación que mantienen.

Ninguno en el barracón se cree lo que está contando La Seriales y es La Vespa quien se ofrece a continuar la historia de Nisa y el Tindaya.

