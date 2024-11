Así ha sido la presentación de La sombra de la tierra en la Academia de cine: "No he podido evitar las lágrimas"

La sombra de la tierra ha colgado un "sold out" en su presentación en la Academia de cine.

Tras la emisión del primer capítulo, entre lágrimas y aplausos, el público ha recibido a Elvira Mínguez (directora y creadora de la ficción), Carmelo Gómez , Adelfa Calvo y Montse García para un coloquio en el que no ha faltado pregunta por hacer.

"No he podido evitar las lágrimas", comentaban a la salida del cine. No han faltado las sorpresas: muchas actrices y actores han visto por primera vez el capítulo: "Estamos muy orgullosos y agradecidos", explican.

Este domingo no te pierdas el estreno en atresplayer.

Así es La sombra de la tierra

Se trata de un drama rural intenso y duro. Está basado en la novela homónima de la Elvira Mínguez, que se pone por primera vez tras las cámaras como directora del proyecto.

Así son las protagonistas

Garibalda es una mujer enferma que gobierna con mano de hierro a los habitantes del pueblo. Desde la infancia odia a Atilana, a quien culpa de todos sus males. La posición de poder que hereda de su marido la usa para abusar de todo el mundo que tiene a su alrededor.

Atilana es una viuda de mediana edad que sostiene como puede una finca que en otros tiempos fue grande. Su familia era una de las pocas acomodadas del pueblo hasta que su marido lo pierde todo por entrar en malos negocios.