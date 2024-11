Carmelo Gómez sobre La sombra de la tierra: "Ha sido un reencuentro con el cine. Me ha salvado"

Hacía muchos años que Carmelo Gómez no se ponía ante las cámaras de una serie o "película corta", como él prefiere denominar a La sombra de la tierra. Ahora, tras 10 años, regresa a la pantalla en atresplayer.

Uno de los actores más aclamados y premiados de los años 90, con casi 40 películas, series de televisión y obras teatrales a sus espaldas regresa de la mano de Elvira Mínguez: "Ha sido un reencuentro con el cine", conversando sobre la serie, "me ha dado paz, me ha puesto en equilibrio y me ha salvado", añade.

Accedió a hacer este papel "en está película corta", como lo denomina en la entrevista, "porque Elvira me lo pidió", asegura. Sin embargo, "me alegro muchísimo de ello".

Gómez ha estado cuatro veces nominado a un Premio Goya, de las cuales en dos se ha proclamado ganador, en las categorías de Mejor interpretación masculina protagonista y Mejor interpretación masculina de reparto por Días contados y El método, respectivamente.

Coincidencias

Y, como si de magia se tratase (la del cine) alrededor de la ficción han surgido muchas coincidencias. "La primera película en la que participé se llama Vacas y mi personaje en esta serie se llama Fernando Vacas", cuenta.

Como si de un ciclo se tratase, "haciendo El portero, película que participé con Elvira Mínguez, me rompí una costilla", explica, "en esta serie también".

Carmelo Gómez y Elvira | atresplayer

La sombra de la tierra

Gómez lo tiene claro, La sombra de la tierra es: "un trabajo honesto, comprometido y lleno de amor", afirma.