¿Quién falseó la prueba en la autopsia de Lara Macaya? Sanchís aporta luz a la BAC con un nombre inesperado

La BAC ha citado a la persona que llevó la científica en el caso de Lara Macaya. Se trata de Sanchís, que al principio duda en contar toda la verdad.

Zárate le recuerda que el informe está firmado por él y en el que aseguran que se encontró el ADN de Miguel Vistas, la prueba clave del juicio, pero… ¿por qué no se hizo una foto el mismo día cuando se encontró el cadáver?

"Esto es un chantaje en toda regla"

Sanchís duda de que se procediera de esa manera y afirma que esa foto “para tener un detalle del pelo”. En ese momento, interviene Buendía para apuntar que “el pelo no aparece en las fotos del cadáver, solo en esa”.

Zárate le pide a su compañero que dejen de presionar a Sanchís porque no va a darles ninguna información, pero el forense de la BAC no piensa rendirse: “¿Por qué tanto viaje a Bruselas? Llevas años cobrando sobresueldos en negro para pagar tu jubilación y eso muy profesional no es que digamos”.

Finalmente, Sanchís cuenta toda la verdad: ¿colocó el pelo en el vestido?

