El gran revuelo en redes sociales con el estreno de 'Sí lo digo': "Este programa me da 5 años de vida"

La tercera temporada de 'Drag Race España' ha arrancado motores este domingo en ATRESplayer PREMIUM y el lanzamiento la nueva edición del talent show ya es el estreno más visto de la franquicia en la plataforma, confirmándose como uno de los formatos originales de mayor captación de suscriptores.

Además, el lunes también se ha lanzado en ATRESplayer el complemento perfecto para 'Drag Race España': el programa 'Sí lo digo'. Este año es Samantha Ballentines, concursante de la segunda edición, quien conduce el programa. A lo largo de diez emisiones semanales de 30 minutos, Samantha, que toma el relevo de The Macarena, tendrá invitadas drag de lujo para reaccionar y comentar los salseos de la nueva edición. Deslenguadas, sorprendentes, divertidas… ¡las reinas llegan dispuestas a despotricar sin filtros!

El estreno de 'Sí lo digo' fue protagonizado por Samantha Ballentines, como presentadora, y Estrella Xtravaganza, como invitada. Un programa que revolucionó las redes sociales causando una ola de comentarios positivos por todas las redes sociales. Los comentarios e interacciones de las dos reinas generaron hasta memes de los usuarios. ¡No te lo puedes perder!

Además, en YouTube, el programa acumula más de 10.000 visualizaciones, más de 600 me gusta y ningún no me gusta.

El éxito de 'Drag Race España' en redes sociales

El estreno de la nueva edición de ‘Drag Race España’ también ha arrasado en redes sociales. El programa consiguió este domingo el primer trending topic nacional, coronándose como en sus dos primeras ediciones. La primera entrega del programa ha conseguido 4,5 millones de cuentas alcanzadas, superando al estreno de la anterior edición, y logrando más de 13.000 comentarios sólo en Twitter.