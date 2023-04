¡Estelar! La tercera edición de ‘Drag Race España’ llega triunfando y se convierte en el estreno más visto de la franquicia en ATRESplayer PREMIUM

Las puertas de la tercera edición de ‘Drag Race España’ se han abierto triunfando... ¡Dilo!

El programa original de ATRESplayer PREMIUM ha arrancado motores este domingo y el lanzamiento la nueva temporada del talent show ya es el estreno más visto de la franquicia en la plataforma, confirmándose como uno de los formatos originales de mayor captación de suscriptores.

Bestiah, Chanel Anorex, Clover Bish, Drag Chuchi, Hornella Góngora, Kelly Roller, Maria Edilia, Pakita, Pink Chadora, Pitita, Vania Vainilla y Visa son las nuevas reinas de ‘Drag Race España’.

Además, este domingo se descubrió que The Macarena, concursante de la primera edición del programa, competirá en esta carrera junto al resto de participantes. Supremme de Luxe se vuelve a poner al frente del programa. Junto a ella, Javier Calvo, Javier Ambrossi y Ana Locking vuelven a tomar el papel de jurado.

El estreno de la nueva edición de ‘Drag Race España’ también ha arrasado en redes sociales. El programa consiguió este domingo el primer trending topic nacional, coronándose como en sus dos primeras ediciones. La primera entrega del programa ha conseguido 4,5 millones de cuentas alcanzadas, superando al estreno de la anterior edición, y logrando más de 13.000 comentarios sólo en Twitter.

Como ya viene siendo tradición, numerosos locales de España han abierto sus puertas a ‘Drag Race España’ con las viewing parties, donde los seguidores del formato se reúnen para ver en familia el programa y así compartir en comunidad sus sensaciones sobre la nueva edición.

Desde que llegase a ATRESplayer PREMIUM, ‘Drag Race España’ ha sido un fenómeno a nivel mundial. Las dos primeras ediciones del talent show consiguieron el aplauso unánime del público y de la crítica, recibiendo numerosos comentarios positivos de todas partes del mundo. La tercera edición vuelve a triunfar y la versión española sigue siendo la mejor valorada a nivel mundial, logrando este episodio un 8,1 para los usuarios de IMDB.

‘Drag Race España’ vuelve a buscar a la mejor superestrella drag española a través de una carrera de desafíos.

En cada programa, las concursantes tendrán que superar las distintas pruebas propuestas por el equipo para no ser eliminadas y conseguir así coronarse como la ganadora. Las reinas se enfrentan a sesiones de fotos, bailes, retos artísticos o actuaciones musicales para demostrar que son las mejores en su campo. Cada semana habrá mini retos y maxi retos que pondrán a prueba todas sus capacidades. El final de cada entrega siempre consiste en una gran pasarela en la que las participantes muestran sus mejores ‘looks’ según la categoría semanal.

El programa está producido por Atresmedia Televisión y World of Wonder en colaboración con Buendía Estudios. Fenton Bailey, Randy Barbato, RuPaul Charles y Tom Campbell son los productores ejecutivos de World of Wonder. Passion Distribuition distribuye el programa a nivel global. ‘Drag Race España’ está disponible en España de forma exclusiva en ATRESplayer PREMIUM y subtitulado en WOW Presents Plus.