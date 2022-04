Triple pasarela en la sexta entrega de 'Drag Race España', este domingo en ATRESplayer PREMIUM

‘Drag Race España’ estrena este domingo una nueva entrega en ATRESplayer PREMIUM. El talent show ha logrado conquistar al público y a la crítica con esta segunda temporada que ya supera su ecuador. Cada domingo a las 20:00 horas estará disponible una nueva entrega del programa.

Diamante Merybrown, Drag Sethlas, Estrella Xtravaganza, Juriji Der Klee, Marina, Sharonne y Venedita Von Däsh son las reinas que siguen en la competición en esta segunda edición.

Como ocurriese en la primera edición, tras la emisión de cada episodio de ‘Drag Race España’ estará disponible en ATRESplayer PREMIUM una nueva entrega de ‘Tras la carrera’ con Ana Locking entrevistando a la reina expulsada.

‘Drag Race España’ sigue haciendo historia en todo el mundo y su segunda edición se ha convertido en la mejor valorada en IMDB, recibiendo aplausos y buenas críticas a lo largo y ancho de numerosos territorios.

Episodio 6: Ball español, siglos X, XX y XXX

Choriza May nos visita esta semana para ser testigo del Ball con una triple pasarela a través de España en 3 siglos. En el maxi reto, las siete reinas que todavía quedan en la competición, tendrán que confeccionar uno de los looks con materiales reciclables y demostrar que la moda, puede y debe ser sostenible.

La segunda temporada de ‘Drag Race España’ llega con muchas sorpresas y The Macarena, concursante de la primera edición, comenta cada semana el programa con invitadas de lujo en ‘Sí lo digo’. The Macarena no puede separarse del baño por una intoxicación a base de alioli. Por eso, Paca la Piraña será la anfitriona por un día para comentar en ‘Sí lo digo’ el quinto episodio de ‘Drag Race España’. Nadie mejor que Arantxa Castilla-La Mancha para marcarse una buena review del Snatch Game: en su edición aprendió bien qué es lo que no se debe hacer después de que le costase la expulsión.