Jesús Castro se pone en la piel de Paquirri en ‘Cristo y Rey’: “Lo he hecho con todo el respeto del mundo”

El pasado 15 de enero ‘Cristo y Rey’ se estrenó por todo lo alto en ATRESPlayer PREMIUM. La ficción cuenta la historia de la actriz Bárbara Rey, una de las actrices más populares de los años 80, con el mejor domador del mundo Ángel Cristo.

Jesús Castro interpreta a Paquirri en ‘Cristo y Rey’. Y es que, aunque el actor no cuenta con un papel protagonista su personaje es una pieza clave en la historia y que el torero Paquirri es uno de los amantes de Bárbara Rey a pesar de estar casado con Carmina Ordoñez.

Hablamos con Jesús Castro, que nos cuenta todos los detalles de su personaje: “Mi personaje es un tipo que dentro del ruedo es muy poderoso y tiene mucha seguridad, pero quizá fuera, a la hora de ser entrevistado no tiene tanta seguridad como demuestra dentro de la plaza”, nos cuenta.

“Nunca he visto tantas corridas de toros en mi vida”

El actor nos cuenta cómo se ha preparado para ser Francisco Rivera, uno de los toreros más famosos de la época: “Voy a intentar que tenga bastante realidad dentro de que no hay mucho documento gráfico, además, lo hare con todo el respeto del mundo”.

Como decimos, el actor se pone en la piel de un torero por lo que asegura que ha tenido que ver muchas corridas de toros para interpretar mucho mejor a Paquirri: “Nunca he visto tantas corridas de toros en mi vida. Me he fijado en la actitud, el porte, la forma que tienen”, y es que el actor se llegó a ver hasta 25 corridas en un fin de semana.

Jesús Castro asegura que no tienen ninguna presión por interpretar a uno de los personajes más famosos del mundo del toro: “He disfrutado mucho haciendo este personaje”, señala.