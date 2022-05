Ana Pastor: "No hay mejor guion basado en hechos reales que lo que nos ofrece nuestra Familia Real, al menos desde hace 100 años"

"Estoy entusiasmada por la cantidad de cosas que no sabía y que me ha permitido aprender", comenzaba diciendo Ana Pastor, co-directora de 'Los Borbones: una familia real', antes de añadir que "me encanta que el proyecto ha nacido de una pregunta que nos hicimos sobre cómo era posible que en España no haya una serie documental sobre nuestra Familia Real".

Muestra una mirada única y sin precedentes sobre la Familia Real Española, con imágenes y testimonios de gran impacto e interés público.

La periodista cree que tiene "varias patas muy buenas sobre las que se sostiene". Por un lado, el equipo, "muy diverso". Ana ha relatado cómo se han organizado el trabajo, cómo han aprendido y cómo han sabido apoyarse unos en otros para poder hacer posible esta serie documental.

"No hay mejor guion basado en hechos reales que lo que nos ofrece nuestra Familia Real, al menos desde hace 100 años", afirmaba durante la rueda de prensa y explicaba que "eso combinado con el equipo increíble que ha hecho el equipo de documentación encontrando imágenes desconocidas, inéditas, cartas de Alfonso XIII...".

Una de las grandes relevaciones de este documental es lo parecido que han sido algunos Borbones hasta ahora y como toda esa herencia se deposita ahora mismo en el Rey Felipe VI, "veremos en la Princesa Leonor", manifestaba Ana Pastor.

La puesta es diferente, no solo en lo estético, sino también creo que es muy importante no haber hecho un documental cronológico: es temático.

"Mi debilidad es el capítulo 4", confesaba antes de darle la palabra a Aitor Gabilondo y explicaba que está protagonizado por la Reina Letizia.

Así empieza la serie documental 'Los Borbones: una familia real'