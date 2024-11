Megan Maxwell habla sobre escenas de sexo, cambios en el guion y elección del elenco: “Será siempre un tema tabú”

La nueva comedia erótico-romántica de atresplayer está basada en las novelas de Megan Maxwell Tampoco pido tanto y ¿A qué estás esperando?

La escritora cuenta que el momento en el que recibe la propuesta de llevarlas a la pantalla fue un momento de subidón y alegría: “No me creo que la historia que he escrito y los personajes que he creado vaya a reflejarse en el mundo audiovisual”.

Ahora que ya conocemos al elenco que da vida a los protagonistas de la serie, Megan Maxwell confiesa que cuando escribió la novela se imaginaba a algunos de otra manera. Es el caso de Sonia Beched o Can Dogo, a quien le veía con el pelo largo.

¿Ha tenido la posibilidad de modificar el guion? La escritora explica que ha leído todos y ha podido dar su opinión e incluso estar con la guionista, quien ha hecho un gran trabajo, reconoce.

El sexo es un componente clave en ¿A qué estás esperando?, pero sigue siendo un tema tabú para la sociedad. “No lo entiendo, porque se hace para disfrutar y pasarlo bien”, explica. Y aunque cree que poco a poco la mentalidad se va abriendo, tendrán que pasar siglos para que se normalice por completo.

¿Sabías que Megan Maxwell escribió la segunda parte de Tampoco pido tanto porque se enamoró de Can Dogo? La escritora confiesa que ¿A qué estás esperando? vio luz porque a ella y a sus amigas les llamó mucho la atención el piloto. Tanto que necesitaba escribir una novela sobre él.

Descubre ¿A qué estás esperando?

Can es un atractivo piloto que, por deseos de su tradicional padre, acude a cenas en las que pueda encontrar una mujer con la que casarse y mantener su estatus. En una de ellas conoce a Sonia y descubre que tienen mucho en común. Disfrutan del sexo sin ataduras, pero manteniendo a raya sus emociones para no enamorarse.

A qué estás esperando también cuenta la historia de Daryl, piloto y amigo íntimo de Can. Su vida da un vuelco el día que conoce a Carol, una azafata con mucha labia por la que está dispuesto a renunciar a su soltería. Sin embargo, los miedos y las diferencias de ambos pondrán contra las cuerdas sus sentimientos. ¿Podrán superar todo lo que les separa?

