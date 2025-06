Georgina deja a Raúl

Raúl (Joan Amargós) y su novia Georgina (Paula Malia) están de compras en un vivero, aunque parece que no se entienden a la hora de elegir plantas para su futuro hogar juntos y que a Gina no le hace especial gracia la indecisión de su novio.

Es entonces cuando Georgina empieza a ponerse un poco nerviosa, y Raúl no entiende nada. “¿Qué pasa?”, le pregunta una y otra vez a su pareja, que cada vez está más ansiosa. Finalmente, el personaje interpretado por Paula Malia se serena y pronuncia las palabras que nadie quiere nunca oír: “Hay algo que no me atrevía a decirte: lo tenemos que dejar”.

Acto seguido Georgina respira hondo y da por concluida la conversación, muy sonriente por haber podido soltar lo que le oprimía, al parecer desde hace bastante tiempo. Raúl se queda atónito. ¿Es esto real? ¿Acaba de verdad de quedarse sin novia el mismo día que le diagnostican un angiosarcoma y una posible muerte en dos semanas?

