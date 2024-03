El domingo, el tercer capítulo de Un nuevo amanecer: "Mentir se me da muy bien"

Capítulo 3: Yo estoy de las normas hasta el chirri

Ya te dije que tenía problemas con mi economía. No me iría nada mal algún ingreso extra mientras estoy en rehabilitación.

A ver si mi representante me consigue algo. Aunque conociendo a Pepe, me temo lo peor. Además, si tengo que salir del centro, tendré que mentir: aunque eso es lo que menos me preocupa. Mentir, se me da muy bien.

¿Y tú… mientes bien?

Disfruta de la serie Un nuevo amanecer en atresplayer.