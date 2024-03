Candela y Pepe intentan colársela a Bibi, ¿lograrán salirse con la suya?

¿Candela y Pepe se piensan que Un nuevo amanecer es un hotel? El representante a visitarla como si nada, pasa sin más… increíble. Estos dos no se han enterado muy bien aún de cómo va lo del retiro, el "aislamiento", el nuevo amanecer…

Evidentemente, para que Candela pueda recibir visitas hay que llamar y reservar cita, pero Pepe y su filosofía de vida siguen si aceptar el nuevo rumbo que ha tomado Candela para poner en pie su vida. Encima va e intenta vacilar a Bibi, este mánager no tiene ningún filtro.

Bibi puede parecer muy buena... pero no se ve para nada identificada con el dicho "de buena eres tonta". Candela ha intentado adularla: "Eres más guapa que un sol"; aunque no ha funcionado mucho. La mirada desafiante final de Bibi lo dice todo: se vienen curvas y no vas a ser agradables para Candela.

