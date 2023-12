Indagamos más sobre Tino Casal, el artista que trajo nuevas olas artísticas a España

Tino Casal llega a atresplayer para revolucionar el panorama, tal y como lo hizo en los años 80. En su documental se actualiza su figura tanto artística, como pública; se retrata la vida de José Celestino Casal Álvarez, más conocido por su nombre artístico: Tino Casal.

Un artista transgresor

Tino Casal es un artista que ha traspasado barreras en el tiempo: gustaba en los años 80 ¿Y por qué no ahora? Sus características son las mismas, es como si su persona se hubiera conservado en formol. Arturo Paniagua, periodista, lo testifica: “Es un artista fascinante que podría gustar por igual a alguien nacido en los 80, que a alguien nacido en los 2000.”

“Es un huracán, profesional, que viene y va”

Así eran los años 80: un huracán. Y Tino Casal supo sacar provecho de ello y, además, supo adaptarse muy bien a la situación cambiante e itinerante de la industria. Abarcaba todas las disciplinas posibles, música, moda, pintura… Y se relacionaba con todo el mundo posible, siempre le veías rodeado de gente.

¡Tino Casal era fascinante! Era y es, porque ya está disponible en atresplayer: Tino Casal, el documental. En él, el artista no está solo, al igual que no lo estuvo durante toda su vida, le acompañan multitud de personajes de la industria que se han visto influidos por su figura y, no solo eso, también personas que le acompañaron en su camino artístico y profesional.