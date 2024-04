La discusión entre Olivia y Yaman que tensa las cosas: “No sé nada de ti”

La relación entre Olivia y Yaman no atraviesa su mejor momento. Ella no termina de confiar en él porque siente que el turco no se ha abierto con ella.

Los dos comienzan a discutir en casa por la daga: “¿Por eso los escondes?”, pregunta ella, pero empieza a sospechar: “Cuando viste el control del policía cogiste un desvió”, señala.

Los gritos entre ambos aumentan: “Deja de mentirme”, le pide ella. Pero él siente que ella no confía en él: “¿Crees que no confió en ti porque eres turco?”.

Pero Olivia no confía en él porque no sabe nada: “No sé nada de ti, ni de tu pasado, ni de tu familia… no sé nada”, señala.

A Yaman eso le da igual: “Hay cosas que no puedes controlar”, dice. Disfruta del tercer capítulo de La pasión turca en atresplayer.