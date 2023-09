María Jiménez hablaba así de optimista sobre su enfermedad: "No sé hasta cuándo durarán las fuerzas, pero seguiré luchando"

La cantante María Jiménez, recientemente fallecida, grabó una serie documental en sus últimos meses de vida sobre todo su carrera profesional y personal: 'María Jiménez, mi mundo es otro', el cual se puede ver al completo en atresplayer.

En el documental, la artista hablaba sobre el cáncer de pulmón que padecía y de cómo era su día a día con la enfermedad. "Tengo un cáncer, ahora mismo me han detectado una mancha en el pulmón, me están dando quimioterapia en pastillas. Se me ha caído el pelo y lo que llevo es una peluca, señores", explicaba.

Como ella misma relataba, el cáncer se convirtió en su compañero de viaje y lo sobrellevaba de la mejor manera posible. Incluso el doctor García Aguilar, su médico, relataba que María se mostraba "excesivamente positiva" y que no le daba la suficiente importancia que tenía de darle, dada la gravedad del asunto.

"Si eres débil, te creas tú la enfermedad y te lleva el diablo", manifestaba María Jiménez. Finalmente, exclama que "yo no tengo el sentido del dolor, entonces no me asusto. Cuando es un dolor desconocido, te preguntas ¿Qué pasa aquí?, pero cuando es un dolor normal, ¿para qué te vas a asustar?".

Descubre la historia completa de la artista en 'María Jiménez, mi mundo es otro', ya disponible en atresplayer.