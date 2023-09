“No tiene ganas de vivir”: así lamentaba la hermana de María Jiménez el estado de salud y anímico de la cantante

Cuesta ver a una artista que fue tan poderosa sobre el escenario a la deriva en sus últimos años de vida. El documental María Jiménez, mi mundo es otro, nos cuenta toda la trayectoria de la legendaria cantante, pero también nos muestra su lado más personal y el de su familia.

Ya estando sentada pregunta si queda mucha entrevista, “es que me estoy mareando”, dice con la mirada perdida. Isabel, su hermana, y probablemente la persona más cercana a ella, nos cuenta que María se refugia en el salón, y que de ahí no sale. Siempre sentada en su sillón.

Isabel sabe que no se encuentra bien, ya no sabe cuándo es de día y cuándo de noche. Pero María no tiene ningún interés en ir al hospital, como si su vida le diese igual. Isabel, con mucho dolor, comparte su punto de vista: “Ella se ve como acabada, ve que le queda poco”, comenta.

Con un semblante serio, Isabel dice que no queda nada de la verdadera María Jiménez, y es más, “ya no tiene ganas de vivir”, observa su hermana. Una imagen muy distinta a la joven María, una mujer fuerte capaz de hacer cualquier cosa para ayudar a su familia.

