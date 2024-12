Atilana sobre su hijo: “Morirá cuándo y cómo yo diga que muera. Me debe la vida”

Atilana está enfadada con Vacas (Fernando) por animar a Baldo a ir a la guerra en el segundo capítulo de La sombra de la tierra.

Considera que es ella quien tiene todo el poder sobre su hijo y que nadie más puede marcar el destino que debe llevar.

Así se lo demuestra en la siguiente reflexión:

“¿Quién te crees para hablar de los míos?”, le cuestiona, “me debe la vida, soy su madre y me debe respeto y obediencia”, relata con ira en los ojos.

“No puede pensar si yo no quiero que piense. Si yo no quiero que respire, no respira. Y morirá cuándo y cómo yo diga que muera”, alega.

Así es La sombra de la tierra

Este drama rural intenso y duro está basado en la novela homónima de la actriz Elvira Mínguez, que también se pone por primera vez tras las cámaras como directora del proyecto.

La sombra de la tierra narra el enfrentamiento de dos mujeres marcadas por el odio y rememora algunos de los grandes clásicos de nuestra literatura. Aborda con autenticidad la construcción de personajes atormentados y violentos, dibujando un impactante retrato de las consecuencias del odio extremo.