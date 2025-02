El discurso de Lele sobre la identidad de género que ha callado a Carlota

La noticia de que Lele había dejado el equipo femenino de fútbol del Zurbarán caía como un jarro de agua fría para sus compañeras y obviamente fue lo más comentado dentro del vestuario.

Asia tenía claro que Lele había dejado el equipo porque no se sentía cómode en un equipo femenino y sentenciaba diciendo que era no binarie. Marina que no estaba muy puesta en el tema se interesaba para saber más sobre qué significaba eso de ser no binarie.

Pero la polémica no tardó en llegar cuando se unió Carlota a la conversación para criticar el argumento de sus compañeras y decir que “es una tía por mucho que no quiera”. En ese momento Lele entraba al vestuario para explicar cómo se sentía y que no era un capricho y mucho menos una situación sencilla. Tanto que todo esto le había llevado a renunciar a su gran pasión, el fútbol.

Dale al play para revivir el momento y recuerda que ya está disponible el primer capítulo de Foq: La Nueva Generación en atresplayer.