Carlota recibe el apoyo de su madre delante de Carmina y Pelayo

Desde que Carlota se enteró que estaba embarazada muchas cosas han cambiado en su vida y mientras lo asimila no ha encontrado el momento de decírselo a su madre.

Pero ya ha llegado Carmina, la madre de Pelayo, para darle el empujoncito o mejor dicho empujonazo que necesitaba Carlota. Se ha plantado en casa de la novia de su hijo para decirle a la madre de Carlota que su hija estaba embarazada.

Suponemos que no es una noticia fácil de digerir, pero la madre de Carlota, no solo no se quedó callada. Si no que echó a Carmina de casa.

