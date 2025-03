El bonito mensaje de Jeremy a Bárbara durante su cita

Como el restaurante de los padres de Jeremy está cerrado por obras ha aprovechado para prepararle una cena con todo tipo de detalles para conquistar a Bárbara.

Lo que Jeremy no se esperaba es que Bárbara le confesara que se veía como “un orco” y que “nunca había estado enamorada de alguien que no saliese en una serie”.

Y Jeremy no dudo ni un segundo en darle la mejor respuesta que le podía dar, porque no solo ella no es un “orco” si no que “hay gente a la que le importan otras cosas que no son solo el físico”.

