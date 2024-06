Renata defiende a Nicole tras su crisis con Manuel: "Sin ella yo sería una puta de segunda y tú un muerto de hambre"

No son buenos tiempos para la (¿ex?)reina de Marbella. La vuelta de Eva y el descubrimiento de todo lo ocurrió en París han hecho que la idolatría que sentía Manuel por su mujer se conviertan en resentimiento y rabia. El marido de Nicole se siente engañado y utilizado y no para de pensar cómo habría sido su vida si la empresaria no hubiera hecho lo que hizo.

Está decidido a empezar una nueva vida a pesar de hacer sufrir a su mujer y Renata no está dispuesta a consentirlo. La amiga de Nicole sabe todo lo que ha hecho para conseguir lo que tiene, tanto lo bueno como lo malo, y lejos de verlo como algo reprochable lo entiende como un acto de amor de la empresaria y se lo hace saber a Manuel: "Dejó toda su vida para venir aquí contigo. Se lo debes todo. Es algo que no deberías olvidar nunca".

Sin embargo, Manuel no está dispuesto a tolerar las mentiras a pesar de que todo lo haya "hecho por amor" como le recalca Renata.

Sin el éxito del pasado, sin su hijo y ahora sin Manuel, ¿se quedará Nicole totalmente arruinada y sola?