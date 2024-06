Eva se abre con Oliver y decide acercar posturas sin saber que es el hijo de Nicole: "¿Cómo una mujer puede tener este trato con dos jeques?"

Lo que mal empieza a veces bien acaba. Y eso es lo que ha pasado entre Eva y Oliver. La nueva sensación de Marbella comenzaba su relación con el piloto de manera muy fría y distante. Algo que sorprendió a Oliver y que creo una barrera entre ellos.

Eva necesitaba ir a Tánger a solucionar unos problemas de negocios y decidió contratar sus servicios. Mientras que Oliver se mostraba amable y cercano, Eva le respondía con seriedad:"Tampoco quiero que se la última vez que monte en avioneta, así que pilote con cuidado".

La llegada de Eva no ha dejado a nadie indiferente desde el momento que apareció en la discoteca de Nicole. Y la mayoría no han sido positivas: Manuel volvió a revivir el dolor del pasado, el alcalde se vio acorralado por Eva, Renata tuvo que sufrir cómo se ponía en juego su profesionalidad y Nicole no entiendo por qué ha vuelto.

Sin embargo, al llegar a Tánger, la incomodidad inicial de Oliver pasó a ser curiosidad. ¿Qué hace una mujer como Eva teniendo reuniones con importantes jeques?

Por ahora, el joven no ha conseguido averiguar la respuesta. Sin embargo, tras la reunión, la enemiga de Nicole ha cambiado su actitud y le ha invitado a tomar algo a pesar de las reticencias de Oliver: "Alcohol no, pero un zumo la voy a aceptar", termina diciendo el piloto.

¿Será esto el inicio de una nueva relación entre ellos o todo cambiará cuando Eva descubra la verdadera identidad de Oliver?

El domingo no te pierdas un nuevo capítulo de Eva y Nicole.