Ana Locking repasa los momentos de superación de la octava eliminada de 'Drag Race España'

El final de 'Drag Race España' está cada vez más cerca. De una segunda temporada que inició con 12 reinas, ahora quedan sólo cinco: Estrella Xtravaganza, Venedita Von Däsh, Marina, Juriji Der Klee y Sharonne.

La jueza y presentadora de 'Tras la carrera', Ana Locking, ha entrevistado a una de ellas, la última eliminada del concurso. Juntas, han repasado sus looks más icónicos y han hablado de las sorpresas que se ha llevado en su paso por e programa.

"He estado tan metida en mis complejos, que me ha impedido estar al 100%", ha dicho la ex concursante repasando sus fallos y victorias.

¿Qué momentos de superación ha vivido en el programa? Descúbrelo en el vídeo y recuerda que puedes ver la entrevista completa en ATRESplayer PREMIUM.