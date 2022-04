Jota Carajota se enfrenta a la entrevista más jugosa tras su eliminación de 'Drag Race España'

Jota Carajota se entrevista a sí misma y se pregunta lo que nadie se ha atrevido a tras su despedida del programa. Secretos y confesiones de la más joven de todas las participantes de esta edición de 'Drag Race España'.

Ella misma se autodefine como una mezcla entre Rocío Durcal y un marciano: "si mezclas a ambos, salgo yo", añade.

Asimismo, en su entrevista ha contado sus inicios como drag y sus vivencias, tanto profesionales como personales. Su entorno familiar más cerrado está encantado de que haga drag "hay una parte, como soy gitana, que no me puede ni ver, pero hay mucha gente que me quiere", explica.

"Aunque te digan que no va a funcionar, si te gusta algo: ¡Hazlo! "

También ha querido dar un consejo a las futuras drags, ha confesado cuáles han sido las dificultades que ha encontrado en su carrera profesional y cuáles son sus aspiraciones y sueños.

Disfruta del vídeo completo y conoce todos los secretos sobre la reina.