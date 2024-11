¡Momento de reunión familiar! The Macarena visita a Samantha Ballentines en el nuevo programa de Sí lo digo

En el octavo programa de Sí lo digo todo lo que sucede se queda en familia, y es que Samantha Ballentines ha invitado a su hija, The Macarena, para comentar la recta final de la cuarta temporada de Drag Race España.

Ballentines y The Macarena no se han dejado nada por comentar, han dado su particular premio Marichocho: ‘Ovahh al Sí lo digo de la temporada’ con discurso emotivo incluido, han comido chicharrones y han recibido una pregunta de una Estrella VIP, y nunca mejor dicho.

El nuevo programa de Sí lo digo ya está disponible en atresplayer… ¡No te lo pierdas!

Además, ya puedes disfrutar del último capítulo de Drag Race España, también en atresplayer, en el que las reinas acuden a la gala de los premios Marichocho y nos dejan sin palabras con la pasarela ‘Tocada y no hundida’. ¡Descúbrelo!