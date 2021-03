El ultimátum de Doña Consuelo lleva a los Carranza al extremo: ¡Van a robar el banco! Así es el séptimo capítulo de 'Deudas'

Capítulo 7: 'Atraco a las diez'

El tiempo para salvar la academia se acaba para los Carranza. Ha llegado la notificación del banco y mañana mismo les van a desahuciar.

Pero Iván no está dispuesto a permitirlo. Tiene un plan que les va a salvar de la ruina: van a atracar el mismo banco que pretende quitarles la academia. Por desgracia, en lugar de contar con un equipo profesional de atracadores, no tiene más remedio que montar el robo con los inútiles de sus primos. Los que, de entrada, tampoco es que vean del todo claro el plan… Pero no tienen más remedio, o consiguen el dinero, o en 24 horas lo perderán todo.

Salvo que alguien que nadie espera aparezca en el último momento…