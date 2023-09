"Es la antítesis de lo tecnológico": Álvaro Carmona analiza las obras del primer capítulo de Déjate ver

En Déjate guiar, Álvaro Carmona, analizará las obras presentes en Déjate ver. Analizando el mensaje oculto y la inspiración que necesitó para que cada una de ellas surgiera, el escritor y director de la serie protagonizada por Macarena Sanz, crea un espacio donde abordar la imaginación, el ingenio y el humor que se esconden en Déjate ver.

El postureo y la antítesis a la tecnología

En el primer capítulo, Carmona comenta tres de sus obras preferidas: el brunch de muestra, la piedra con el usb y el cartel de Blondes are dumb like every fucking else.

Cada una de ellas, explica el director, tienen un mensaje detrás. Ya sea rescatar una vieja idea o querer hacer pensar al espectador sobre el mensaje que difunden.

