¡Todos contra Megan Maxwell! Las divertidas respuestas de la autora de ¿A qué estás esperando? a las quejas de producción

La nueva comedia erótico-romántica de atresplayer, ¿A qué estás esperando?, ha arrasado y se ha convertido en el mejor estreno del año en la plataforma. Sin embargo, Megan Maxwell, autora de las novelas en las que se basa la ficción, ha tenido que “enfrentarse” a varias quejas del equipo de producción sobre algunos aspectos de sus libros que han complicado el rodaje.

La esencia de las novelas y de la serie es que sus protagonistas son pilotos, pero ¿sabe Megan Maxwell lo difícil que es grabar en el Aeropuerto de Barajas? ¿Acaso no pensó en que sus personajes podrían tener otra profesión? Lo cierto es que la escritora tenía muy claro que quería que así lo fuera: “En ese momento quería escribir sobre unos pilotos y no me paro a pensar en si es difícil”, se defiende.

Más difícil aún es colocar las prótesis en las escenas de sexo en la ducha, un detalle que la escritora tampoco tuvo en cuenta a la hora de escribir Tampoco pido tanto y ¿A qué estás esperando? La razón es simple, ¡Megan Maxwell escribe para pasárselo bien!

¿Eran necesarios tantos perros? El adiestrador se ha quejado de lo difícil que es que todos le hagan caso y la escritora ha tenido que darle la razón: “Tengo cinco perros y sé lo difícil que es que te hagan caso”. Precisamente es por esto por lo que los animales no pueden faltar en sus novelas, confiesa.

El equipo de vestuario también se ha quejado de que Can y Daryl tuvieran rangos distintos de pilotos, ¡han tenido que hacer un gran trabajo de investigación para acertar con sus condecoraciones! La respuesta de Megan Maxwell no ha podido ser más clara y divertida: “¡Que se busquen la vida como lo hago yo!”.

¡Conoce mejor a Megan Maxwell!

En su larga trayectoria como escritora, la autora de las novelas en las que se inspira la nueva comedia de atresplayer se ha consolidado como un fenómeno internacional con más de cinco millones de ejemplares vendidos en 25 países.

A pesar de sus más de sesenta libros publicados, Megan Maxwell ha confesado que su inspiración nunca va agotarse porque aún quedan millones de historias que contar.

La escritora también se ha sincerado y aunque confiesa que a veces siente la presión de no poder meter la pata por ser un personaje reconocido, agradece el apoyo de sus guerreras y guerreros: "“Cuando tengo un día gris, me meto en mis redes sociales y mis seguidoras me levantan el ánimo”.

¿Sabías que en un primer momento las editoriales impusieron un veto al carácter de sus personajes femeninos? Sin embargo,tal y como explica la propia Megan Maxwell, precisamente son las mujeres de sus novelas lo que más le gusta a sus lectores.