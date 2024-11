"Mi propia hermana está con mi novio", los protagonistas de ¿A qué estás esperando? se ponen a prueba con ¿Cuánto sabes de...?

Rubén Cortada, Adriana Torrebejano, Eva Ugarte y Francisco Ortiz dan vida a los protagonistas de ¿A qué estás esperando? Las duplas Can-Sonia y Carol-Daryl forman las dos peculiares parejas de la ficción. La química entre ellos se nota desde el primer capítulo, pero ¿compartirán los actores la misma chispa en la vida real? Para ponerlo a prueba, cada pareja se ha enfrentado al ¿Cuánto sabes de…?

El actor cubano no ha tenido reparo en admitir que ha hecho trampa cuando le preguntan por la serie de Atresmedia en la que Adriana interpreta a una conocida periodista. “Cristo y Rey. No tenía ni idea, me lo han chivado”, confiesa entre risas mientras la actriz le regaña por no saberlo: “¡No sé qué haces que no la has visto!”.

¿Con qué serie de Antena 3 se dio a conocer Francisco? Eva parecía tenerlo muy claro cuando responde sin pensar Amar es para siempre. Lo que no se esperaba es que el actor hubiera interpretado el papel de Bosco en El Secreto de Puente Viejo: “Uno, que tiene mucha historia”, bromea.

¿Sabías que Rubén coincidió con Aria Bedmar en otra serie? Adriana lo ha acertado a la primera y ha sacado una curiosa conclusión: “Es gracioso, porque mi propia hermana está con mi novio”.

¿Qué ha aprendido Rubén que hace Can? ¿Se ha leído Francisco las novelas de Megan Maxwell? ¿Qué frase de Sonia le ha gustado más a Rubén? ¡Descubre las respuestas y adivina si se conocen tan bien como creían!

Descubre ¿A qué estás esperando?

Can es un atractivo piloto que acude a cenas en las que sus padres puedan encontrar una mujer con la asentar cabeza. En una de ellas conoce a Sonia y descubre que tienen mucho en común. Disfrutan del sexo sin ataduras, pero manteniendo a raya sus emociones para no enamorarse. ¿lo conseguirán?

La vida de Daryl, piloto y amigo íntimo de Can, también ambia cuando conoce a Carol, una azafata con mucho desparpajo con la que está dispuesto a casarse. Sin embargo, los miedos y las diferencias de ambos pondrán contra las cuerdas sus sentimientos. ¿Conseguirán superar todo lo que les separa?