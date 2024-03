Las tronchantes tomas falsas del primer capítulo de Un nuevo amanecer

Yolanda Ramos nos ha demostrado en toda su trayectoria que talento le sobra, pero de filtros… anda escasa, también puede que ese sea uno de sus puntos fuertes en la interpretación para que nada se le resista.

Si hay algo verdaderamente divertido de las series de comedia son las tomas falsas, en las que los actores mueren de risa y les es imposible parar. Pero también en ellas descubrimos a los actores y actrices buscando trucos. Por ejemplo, como darle la bofetada a Jonathan, el sanitario: ¿Por la derecha o por la izquierda?

Si ya con la serie te vas a partir de risa, con las tomas falsas… no hay por donde cogerlo… Candela confundiendo nombres, se llama a sí misma… o confundiendo "Elfo" con "Alpha". Vamos, la comedia y la risa en esta serie están aseguradas.

Descubre las tomas falsas del primer capítulo, no tienen ningún desperdicio.

