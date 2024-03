Un nuevo amanecer triunfa en la alfombra roja del Festival de Málaga

atresplayer ha presentado en el Festival de Málaga su nueva serie original, Un nuevo amanecer, una ficción que estará disponible el domingo 10 de marzo con su primer capítulo. Yolanda Ramos protagoniza esta tragicomedia creada, escrita y dirigida por José Corbacho, a quien acompaña Belén Macías en la dirección.

Un nuevo amanecer cuenta con 8 episodios de 30 minutos de duración, cuyo primer capítulo estará disponible para los usuarios premium de atresplayer desde el domingo 10 de marzo. Narra la historia de Candela, interpretada por Yolanda Ramos, una reconocida actriz y figura de televisión que, debido a sus problemas con el alcohol y las drogas, acaba en un centro de desintoxicación en el que descubrirá el origen de sus adicciones, pero también encontrará la oportunidad de coger las riendas de su vida, enmendar sus errores y empezar de cero.

Junto a Yolanda Ramos, completan el elenco de la serie Cecilia Freire, Vicky Peña, Ágata Roca, Pau Durà, Abril Zamora, Alicia Falcó, David Selvas, Daniel Bayona Miller, Artur Busquets, Francesc Ferrer, Judit Martín, Nadal Bin, David Ramirez y Mirela Balic, entre otros. Además, la ficción contará también con colaboraciones especiales y cameos de otros intérpretes.

Un nuevo amanecer es una dramedia en la que los espectadores comprobarán cómo el humor surge de las situaciones cotidianas que viven los personajes abordando temas como la salud mental o las adicciones en todas sus vertientes. Lo hará proponiendo un contraste entre dos mundos muy diferentes: el de una clínica de desintoxicación, donde el personaje protagonizado por Yolanda Ramos se muestra como un pez fuera del agua, y el mundo de la televisión, donde se desvelan los entresijos de un talent show y una ácida visión de esta industria-

Así es Un nuevo amanecer

Candela, reconocida actriz y humorista, se ha convertido en una adicta. No sabe muy bien cómo (o eso dice ella), pero esas dosis de alcohol y drogas a las que no daba demasiada importancia se han acabado desmadrando. “Tranquilos, yo controlo” eran las palabras que últimamente más repetía en su círculo personal y laboral, pero no controla nada de nada. Ni su vida personal (separada y con una hija que pasa más tiempo con su padre y su abuela que con ella), ni profesional, que cada vez es más desastrosa. Después de desplomarse en directo en el talent show en el que trabaja, Candela debe internarse en un centro de desintoxicación para tratar sus adicciones. Ella quiere hacerlo en uno para ricos y famosos, pero debido a sus problemas económicos, acaba en el centro público Un nuevo amanecer.

atresplayer, el referente local

atresplayer no para de crecer y se consolida como la plataforma española de referencia. Un liderazgo que se sustenta en contenidos de calidad, innovadores y diversos que conforman un catálogo único y reconocido tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Una filosofía diferencial que apuesta por talento local con historias de aquí capaces de conquistar a espectadores de todo el mundo. Además, atresplayer incorpora también tecnología de vanguardia para garantizar la mejor experiencia de usuario.

Atresmedia, la mayor factoría de contenidos del audiovisual español, refuerza año a año su compromiso con el sector; y atresplayer es parte fundamental de su estrategia. Por ello, atresplayer volvió a ser en 2023 la plataforma española que más series nacionales ha estrenado. Y así continúa en 2024. Este año ya ha visto la luz la serie Una vida menos en Canarias y este 10 de marzo lo hará Un nuevo amanecer. Además, esta primavera llegarán a atresplayer La pasión turca (24 de marzo), Red Flags, Beguinas y A muerte.

Junto a las mejores series, el mejor entretenimiento. En este año, atresplayer ya ha estrenado Drag Race España All Stars, que está rompiendo récord en la plataforma, y Sexo, famosos y muñecos de trapo. Y muy pronto llegará el dating show Si lo dice mi madre, con La Pija y la Quinqui.

Ficción, entretenimiento, información, documentales… Todo el contenido de Atresmedia en una sola plataforma… y con producciones originales que solo encontrarás en atresplayer.