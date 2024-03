La insólita respuesta de Candela: "¿Tú tienes familia vikinga?"

Desde la perspectiva de Candela ella está dando su 100%. ¿Seguro? Ella da el 100% pero no va a terapias, no participa en las actividades grupales y no se integra con los compañeros. Si eso es dar el 100% ¿Qué será dar menos?

Pero vamos que Candela tiene tema de distracción siempre, en un momento tenso como es este, con Almudena a su izquierda, Patricia en frente y se le ocurre la brillante idea de decir que si la directora del centro tiene raíces vikingas y que hay una colonia de gente rubia y ojos claros como ella en Canarias. Es que Candela es un ser insólito...

Descubre todas estas situaciones surrealistas en la nueva serie de atresplayer, Un nuevo amanecer, cada domingo nuevo capítulo.