El accidente que cambiará la vida de Lucas y Marc para siempre

Marc encara a Lucas en Espiral. ¿Cómo es que se va? ¿Es que no iba a despedirse? Lucas monta en el coche para ir a buscar a Toni, pero Marc se impone. Él llevará el coche. Aunque no tiene carné, sabe conducir y está sobrio, no como su hermano.

Durante el trayecto en coche, Lucas, colocado, le confiesa que es hijo de un extraterrestre y Marc toma una decisión: se irá con él a Frankfurt. Lucas estalla en una carcajada, tira de su hombro y le besa cuando de repente… un choque brutal. Un destello de luz.