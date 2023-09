Misterio, celos y una relación clandestina en el segundo capítulo de Entre Tierras

Este domingo llega a atresplayer el segundo capítulo de Entre Tierras. María se amolda a su nueva vida en la finca de los Cervantes. Allí conocerá a Justa la que atiende la casa y quien enseña a María a hacer todas las labores del hogar.

A Manuel no le hará gracia la idea y no dudará en convencer a Justa para que siga a su lado a pesar de lo que diga su tío.

Por su parte, Don Ramón descubre que su sobrino Manuel no ha dormido con su nueva esposa y le pedirá justificaciones. El terrateniente no dudará en amenazar a su sobrina advirtiéndole de que si no cumple sus órdenes habrá consecuencias.

Los rumores de que Llanos, la esposa de Manuel, fue asesinada llegan a los oídos de María. La joven descubre una carta de Llanos y los extraños comportamientos de Manuel hace que sospeche de él.

La desaparición de la primer mujer de Manuel comienza a despertar una gran curiosidad de María que quiere averiguar quién es realmente el hombre con el que se ha casado.

No te pierdas el segundo capítulo de Entre Tierras que llega cargado de misterio este domingo en atresplayer.