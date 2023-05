¿Por qué empezó en el drag Chanel Anorex? La monster queen de la temporada desvela sus inicios

Talento no le sobra, pero Chanel Anorex ha sido la tercera eliminada de 'Drag Race España'. Si bien es verdad que sus looks y su talento no han dejado a nadie indiferente, el nivel de exigencia de los jueces no ha sido alcanzado por la monster queen de la temporada.

Sin embargo, nuestra reina tiene claro que estar en 'Drag Race España' le ha cambiado la vida y que le ha ayudado a demostrarse a sí misma que es capaz de hacer cosas que antes no sabía que podía hacer.

Además, en su autoentrevista ha revelado qué es lo más difícil de este mundo y por qué empezó a hacer drag.

Descubre las respuestas en el vídeo que encabeza esta noticia y recuerda que ya puedes ver la tercera edición de 'Drag Race España' en ATRESplayer PREMIUM.