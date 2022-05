Juriji Der Klee mejora su primer look de 'Drag Race España'

La octava expulsada de 'Drag Race España' recrea paso a paso su look de entrada. Debido a que no tuvo demasiado tiempo para maquillarse en el primer programa, la reina ha mejorado su look en este tutorial.

Usando una buena base de maquillaje, Juriji Der Klee ha ido marcando los rasgos que quiere acentuar con diferentes pintalabios. Además, ha enseñado a resaltar los ojos y perfilar las cejas.

¿Te lo vas a perder? Dale play al vídeo que encabeza esta noticia y recuerda que ya tienes disponible el programa completo en ATRESplayer PREMIUM.