Las reinas sacan sus dotes de interpretación en el minireto de los ‘Draguiñoles’ para imitar a sus compañeras

Esta semana en Drag Race España, las reinas se han enfrentado a otro de los miniretos míticos del programa: ‘Draguiñoles’. Cada una de ellas ha recibido, al azar, el muñeco de otra compañera a la que han tenido que interpretar.

Y no solo eso, sino que tan solo han tenido unos minutos para draguear sus marionetas para dejarlas tal y como sus compañeras.

El resultado no ha podido ser mejor, y no ha sido nada fácil elegir una ganadora… ¡Ha sido muy divertido! No te lo pierdas en el vídeo.

El séptimo programa de Drag Race España ya está disponible en atresplayer. ¡No te lo pierdas! Además de este minireto, hemos podido disfrutar del reto de improvisación y la pasarela ‘Los cuatro elementos’.

Mañana a las 20h, tampoco te puedes perder el próximo programa de Sí lo digo con Samantha Ballentines y una invitada muy especial. ¡Te esperamos!