El gran ball llega a 'Drag Race España', ¿cómo reinterpretarán las reinas los trajes regionales? 

La carrera de ‘Drag Race España’ continúa en ATRESplayer PREMIUM. El programa ha arrancado motores por todo lo alto y el lanzamiento la nueva temporada del talent show ya es el estreno más visto de la franquicia en la plataforma, confirmándose como uno de los formatos originales de mayor captación de suscriptores.

Bestiah, Chanel Anorex, Clover Bish, Hornella Góngora, Kelly Roller, Pakita, Pink Chadora, Pitita, The Macarena, Vania Vainilla y Visa continúan en la carrera de ‘Drag Race España’. Supremme de Luxe se vuelve a poner al frente del programa. Junto a ella, Javier Calvo, Javier Ambrossi y Ana Locking se mantienen en el papel de jurado.

Como ya viene siendo tradición, numerosos locales de España han abierto sus puertas a ‘Drag Race España’ con las viewing parties, donde los seguidores del formato se reúnen para ver en familia el programa y así compartir en comunidad sus sensaciones sobre la nueva edición.

‘Drag Race España’ vuelve a buscar a la mejor superestrella drag española a través de una carrera de desafíos. En cada programa, las concursantes tendrán que superar las distintas pruebas propuestas por el equipo para no ser eliminadas y conseguir así coronarse como la ganadora. Las reinas se enfrentan a sesiones de fotos, bailes, retos artísticos o actuaciones musicales para demostrar que son las mejores en su campo. Cada semana habrá mini retos y maxi retos que pondrán a prueba todas sus capacidades. El final de cada entrega siempre consiste en una gran pasarela en la que las participantes muestran sus mejores ‘looks’ según la categoría semanal.

El programa está producido por Atresmedia Televisión y World of Wonder en colaboración con Buendía Estudios. Fenton Bailey, Randy Barbato, RuPaul Charles y Tom Campbell son los productores ejecutivos de World of Wonder. Passion Distribuition distribuye el programa a nivel global. ‘Drag Race España’ está disponible en España de forma exclusiva en ATRESplayer PREMIUM y subtitulado en WOW Presents Plus.

Capítulo 3: El gran ball de las regiones

La semana del gran ball ha llegado a ‘Drag Race España’. En la tercera entrega de la edición, las reinas tendrán que hacer su reinterpretación drag de trajes regionales españoles y transformarlos en looks de pasarela. Para valorar sus creaciones, el programa contará con la visita de Palomo Spain como juez invitado.

'Sí lo digo', con Samantha Ballentines

La tercera temporada de ‘Drag Race España’ llega por todo lo alto a ATRESplayer PREMIUM y vuelve a tener, como en la pasada edición, un complemento perfecto con ‘Sí lo digo’. Este año s Samantha Ballentines, concursante de la segunda edición, quien conducirá este formato especial.

A lo largo de diez emisiones semanales de 30 minutos, Samantha tendrá invitadas drag de lujo para reaccionar y comentar los salseos de la nueva edición.

Cada lunes a las 20:00 horas, los programas de ‘Sí lo digo’ estarán disponibles en abierto en ATRESplayer y en su canal oficial de YouTube.