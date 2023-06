"Esto es un sueño hecho realidad": Pitita se corona como la nueva superestrella drag española de 'Drag Race España'

La tercera edición de ‘Drag Race España’ ya tiene ganadora. Tras diez semanas de intensos retos de costura, interpretación, comedia o incluso canto, llegaba el momento de decidir quién era la tercera superestrella drag española.

Las finalistas tenían una complicada tarea por delante y uno de sus retos más complicados: escribir su propio verso y defender una coreografía para una canción que pudiese llevarlas a la gloria. Una final por todo lo alto que contó todas las concursantes de la tercera temporada.

Finalmente, Pitita ha sido la elegida para llevar la corona y proclamarse así en la vencedora de la tercera edición del programa de ATRESplayer PREMIUM. Sharonne, ganadora de la segunda edición, fue la encargada de pasar el testigo y coronar a la vencedora.

Durante diez semanas, las finalistas han superado todo tipo de pruebas que han sacado todo lo que tenían dentro. Una carrera de fondo por hacerse con los 30.000 euros de premio.

En esta gran final, las finalistas estuvieron rodeadas de todas sus compañeras. Bestiah, Chanel Anorex, Clover Bish, Drag Chuchi, Maria Edilia, Pakita, Pink Chadora y Visa acompañaron a Pitita, Vania Vainilla, Hornella Góngora y Kelly Roller en su noche más importante.

La decisión, sin embargo, estaba en manos de Supremme de Luxe y el resto de miembros del jurado: Ana Locking, Javier Ambrossi y Javier Calvo. Ellos tenían la última palabra una vez pudieron ver el gran espectáculo que cada una de las finalistas había montado para su coronación.

El programa está producido por Atresmedia Televisión y World of Wonder en colaboración con Buendía Estudios. Fenton Bailey, Randy Barbato, RuPaul Charles y Tom Campbell son los productores ejecutivos de World of Wonder. Passion Distribuition distribuye el programa a nivel global. ‘Drag Race España’ está disponible en España de forma exclusiva en ATRESplayer PREMIUM y subtitulado en WOW Presents Plus.

Pitita: "Quiero dedicar la victoria a todas las personas que alguna vez se hayan sentido marginadas"

Pitita entró pisando fuerte en el taller de ‘Drag Race España’ desde el primer día. Aunque no fue hasta la cercera semana cuando se hizo con su primera victoria, desde entonces tu cerrera ha ido hacia arriba, ganando hasta cuatro retos semanales en la edición.

"Quiero dedicar esta victoria a todas las personas que alguna vez en la vida hayan estado marginadas, han sido discriminadas o maltratadas”, ha dicho la ganadora una vez recibía el premio del programa.

“No se tiene que rendir nunca por luchar por los sueños. Cuando confías y quieres puedes llegar a lograr las cosas. Así que, solo daros las gracias porque esto es un sueño hecho realidad", ha asegurado tras ser coronada.

La edición más exitosa de 'Drag Race España'

La tercera edición de ‘Drag Race España’ ha sido la que más éxito ha cosechado en ATRESplayer PREMIUM hasta el momento, tanto en número de reproducciones como en repercusión internacional. Tal es el éxito del formato en la plataforma que ATRESplayer PREMIUM ya trabaja en la versión ‘All Stars’ del programa, siendo la primera franquicia fuera de EEUU que la produce.

El casting de la tercera edición de ‘Drag Race España’ ya ha marcado un nuevo hito en la historia del programa. Su éxito y el seguimiento del formato han logrado que, de nuevo, se esté trabajando ya en una tercera temporada de la gira ‘Gran Hotel de las Reinas’ con las concursantes del programa.

La tercera edición de ‘Drag Race España’ ha arrasado una vez más en redes sociales. El contenido de la temporada ha generado 55,4 millones de impresiones, un 42% más que en la anterior edición. El programa ha logrado ser cada domingo trending topic y ha conseguido más de 22 millones de reproducciones de vídeos.