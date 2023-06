¡Qué vergüenza! Las reinas de 'Drag Race España' revelan sus momentos drag más bochornosos

Descubre los mayores secretos de las reinas de la tercera edición de 'Drag Race España'. ¡Ellas mismas nos los revelan sin pudor alguno! Algunas llevan mucho tiempo subiéndose a las plataformas, aunque otras llevan bastante menos. Sin embargo, todas comparten anécdotas bochornosas y momentos de “Tierra, ¡trágame!” que les hacen subir los colores.

“Toda nuestra ropa interior: da mucha vergüenza y no veas cómo huele la de algunas…”, admite Pitita. Otras se atreven a revelar anécdotas más personales, como es el caso de The Macarena: “Lavo muy poco las medias. A veces llevo varias en la maleta y no me puedo poner ninguna porque están todas manchadas”.

La tercera edición de 'Drag Race España' ha sido la más exitosa hasta la fecha, demostrando un creciente interés por el público español hacia este reality de ATRESplayer PREMIUM. Dicha temporada acaba de finalizar con la coronación de Pitita como la nueva superestrella drag española. Después de 10 intensas semanas de duras pruebas demostrando todo el arte que llevan dentro, las 13 concursantes de esta temporada han dejado el nivel muy alto.

Junto a Pitita, las otrastres finalistas fueron Vania Vainilla, Hornella Góngora y Kelly Roller. El resto de concursantes también estuvieron presentes en la gran gala final: Bestiah, Chanel Anorex, Clover Bish, Drag Chuchi, Maria Edilia, Pakita, Pink Chadora y Visa.

'Drag Race España' está producido por Atresmedia Televisión y World of Wonder en colaboración con Buendía Estudios, basándose en el exitoso formato televisivo nacido en Estados Unidos y que ya cuenta con 15 temporadas.

Descubre los momentos más vergonzosos de nuestras reinas en el vídeo que encabeza esta noticia y recuerda que puedes disfrutar de 'Drag Race España' en ATRESplayer PREMIUM.