Descubre el tráiler de Ángela: “Nada es lo que parece”

atresplayer está de estreno: el domingo 14 de julio llega a la plataforma Ángela, la adaptación española de la serie británica Ángela Black. Es un thriller producido por Buendía Estudios con la participación de Atresmedia TV.

La ficción narra la vida de Ángela, una mujer que parece tener una vida perfecta. Sin embargo, realmente es una mujer maltratada por su marido, quién además le hace creer que ella no vale para nada.

¡Así es el traíler de Ángela!

Puede parecer una casa de ensueño, pero para Ángela es su cárcel y una vez que llega Gonzalo, el infierno comienza. Y aunque consiga camuflar las marcas que su marido sella en su piel, no hay maquillaje que tape las heridas que el maltrato le deja en el alma y que parece que nadie va a sanar.

Sin embargo, un día Eduardo llega a su vida y parece que las cosas van a cambiar: solo el mar es testigo de todo el tiempo que la protagonista y él comparten. Pero nada es lo que parece: “Gonzalo quiere matarte, me contrató a mí para que lo hiciera”. Una confesión de Eduardo que devuelve a Ángela al mundo real, quien vive bajo la amenaza de su marido, hasta que ese día parece llegar: “lo va a hacer hoy”.

La noche cae y Ángela encuentra el cuerpo de Eduardo. “Has matado a Edu y me quieres matar a mí”, lamenta ella cuando aparece su marido. Pero Gonzalo no conoce a Eduardo, ni la policía cree a Ángela.

El psiquiátrico se convierte en su nueva cárcel y su abogada, en su única esperanza. Una esperanza que aumenta cuando Ángela vuelve a encontrarse con Eduardo y cuando se reúne con sus hijas mientras se enfrenta a su marido: “No voy a dejar que mis hijas se críen con un animal como tú”.

Nada es lo que parece, todo es una locura. ¿Qué es cierto y qué es mentira? Descubre en cada capítulo toda la verdad sobre Ángela. ¡El primero estará disponible en atresplayer este 14 de julio!