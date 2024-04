El domingo en Un nuevo amanecer, Candela regresa a su infancia en la terapia de Peter

Capítulo 7: Yo te quería pedir perdón

“Qué curioso el mundo de las terapias de grupo. Gente que no se conoce, contándose su vida e intentando ayudarse. Y hablando del pasado, sobre todo hablando del pasado … Porque parece ser que todo está en el pasado. A mí no me gusta volver la vista atrás. Pero lo tengo que hacer. Por mi hija. Por mi madre. Y por mí.

Creo que me sentiré mejor si me acompañas en este viaje por mi infancia y adolescencia.

¿Te apuntas a la terapia?”

